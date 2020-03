Trovato con cocaina e marijuana, 57enne arrestato a Siracusa

I carabinieri hanno arrestato a Siracusa per detenzione di sostanza stupefacente un uomo di 57 anni, Claudio Di Paola.

Notato dai militari di fronte al portone interno di uno stabile, in via Italia 103, l'uomo ha tentato la fuga ma è stato fermato: aveva due contenitori di plastica a forma di cuore, contenenti rispettivamente 205 dosi di cocaina, per un totale di 30 grammi, e 220 dosi di marijuana, in totale 95 grammi. Di Paola è ai domiciliari.

