Maltempo nel Siracusano, forti raffiche di vento: a Priolo crolla una torre faro

Un forte maltempo si è abbattutto in tutta la Sicilia provocando anche qualche danno. Nel Siracusano, a causa delle forti raffiche di vento, si è verificato, nelle prime ore del mattino, il cedimento di una torre faro nell’area della stazione ferroviaria di Priolo.

Paralizzato il traffico ferroviario, ma l’intervento degli agenti della Polizia ferroviaria e del personale della Protezione civile ha consentito di rimuovere l’ostacolo, per cui i treni hanno ripreso a viaggiare. Nessun ferito è stato registrato in quanto, al momento del crollo, non c'erano persone che circolavano nella zona.

