In strada con la bicicletta contravvenendo alle norme di contenimento del coronavirus. L'attività sportiva anche se in solitaria, come si legge in un’ordinanza della Regione siciliana, è una pratica del tutto vietata.

Per questo motivo gli agenti del commissariato di Pachino hanno denunciato un uomo di 41 anni che è stato trovato in strada in sella alla sua bicicletta da corsa.

