Evade dai domiciliari, arrestato 23enne a Floridia

Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Floridia della Compagnia di Siracusa per evasione dagli arresti domiciliari. I militari, durante i controlli per far rispettare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri circa le misure di contenimento del coronavirus, hanno fermato Danilo Caracciolo, arrestato solo qualche giorno prima, per furto, dai carabinieri della Stazione di Solarino e ristretto agli arresti domiciliari.

I militari, non trovandolo a casa, lo hanno cercato e trovato mentre si aggirava senza alcun giustificato motivo per le vie cittadine.

L’uomo, in violazione sia della disposizione dell’Autorità Giudiziaria sia del decreto anti coronavirus, che vieta i movimenti non motivati da ragioni di necessità, è stato fermato ed arrestato dai carabinieri che lo hanno ricondotto presso la sua abitazione, sempre agli arresti domiciliari.

