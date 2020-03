Noto, disabile dona i fondi raccolti a chi è in difficoltà per il coronavirus

Per un anno e mezzp ha raccolto, non senza difficoltà, quei soldi per acquistare un'auto "speciale" che gli avrebbe finalmente permetto di essere indipendente. Oggi, però, in piena emergenza Coronavirus ha deciso di destinare quei fondi a quelle famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell'epidemia. Un gesto solidale, di certo encomiabile, è quello che arriva da Lorenzo Della Luna, ventottenne di Noto affetto da mielite virale, e per questo da quattordici anni costretto a muoversi su una sedia a rotelle per via di un deficit motorio agli arti superiori e inferiori.

A raccontare la sua storia e il suo impegno in un periodo così difficile è Vincenzo Rosana in un articolo sul Giornale di Sicilia di oggi. "A seguito dell’emergenza Covid-19, non me la sono sentito di rimanere indifferente. Sono tante le persone in difficoltà che non lavorano o costrette a chiudere le attività e rimanere a casa".

I fondi sono stati convertiti in buoni spesa da destinare a chi è in difficoltà.

