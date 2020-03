Coronavirus, donati all’ospedale Trigona di Noto venti caschi respiratori

Pronti per l’ospedale Trigona di Noto venti caschi respiratori che l’amministratore delegato di una importante azienda siracusana ha donato alla città. Una capillare quanto efficace gara di solidarietà per attrezzare l’ospedale di dispositivi medici per limitare le ostruzioni delle vie aeree. Anche l’associazione «I sorrisi degli ultimi» ha fornito un ventilatore polmonare al fine di gestire l’emergenza Covid19.

Tra le iniziative per attrezzare l’ospedale di Noto, anche quella di un privato che ha dato vita a una raccolta di fondi con l’obiettivo di arrivare a quota 50 mila euro. In appena due giorni sono stati raccolti quasi 4 mila euro. «Sono segnali importanti di solidarietà e di vicinanza in questo delicato momento che stiamo attraversando», ha commentato il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti.

Il «Trigona», sulla base di quanto dichiarato dal primo cittadino, è pronto a diventare Covid-hospital.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE