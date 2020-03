Coronavirus, a Siracusa positivo un medico dell'ospedale Umberto I

Un medico dell’ospedale Umberto I di Siracusa risulta positivo al Covid-19. Lavora nel reparto di Cardiologia della struttura ospedaliera del capoluogo ed è stato messo in quarantena.

Gli altri medici e il personale infermieristico sono stati sottoposti ai tamponi per accertare se hanno contratto il coronavirus. I test sono stati effettuati anche sui pazienti ricoverati nel reparto dove l’azienda sanitaria, come da protocollo, ha disposto gli interventi di sanificazione.

«Sono in corso gli accertamenti - dicono dall’Asp di Siracusa - per sapere in che modo il medico ha contratto il Covid. Si è ricostruita la mappa dei contatti stretti su cui si è proceduto con le misure previste di controllo e di sorveglianza. Nel reparto dove opera il medico sono stati intrapresi i protocolli previsti per i pazienti ed al momento sono sospesi nuovi ricoveri pur rimanendo attivo un percorso di garanzia per le urgenze».

