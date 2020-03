Rimanere a casa è un obbligo di questi tempi, ma in tanti non hanno intenzione di rispettarlo. Ben 11 persone sono state denunciate a Siracusa agenti delle Volanti poichè si trovavano in strada senza un giustificato motivo.

La questura ricorda che si può uscire solamente per i motivi previsti dai decreti per il contenimento sanitario, ovvero lavoro, salute o altri documentati e non differibili motivi.

