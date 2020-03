Un 15enne è stato arrestato dalla polizia di Noto per tentato furto aggravato in abitazione. Dopo una segnalazione, un equipaggio del Commissariato è intervenuto in un’abitazione pressi di Via Romagnosi ed ha sorpreso due individui che si stavano allontanando da una casa dopo che è scattato un allarme antifurto.

Uno dei due è stato raggiunto, arrestato e condotto presso il centro per minori di Catania.

