Si introduce in un appartamento utilizzando un ponteggio: arrestato 45enne a Siracusa

Un ladro d'appartamenti è stato arrestato, ieri sera, a Siracusa. Si tratta del 45enne Massimiliano Riani che ha approfittato dell'assenza di un'anziana signora per intrufolarsi nel suo appartamento, in via Filisto, sfruttando un ponteggio montato intorno al palazzo che è in fase di ristrutturazione.

Il 45enne, già noto alle forze dell'ordine, accortosi dell’arrivo degli agenti, ha tentato la fuga utilizzando il ponteggio ma è stato raggiunto ed arrestato.

La refurtiva, consistente in monili in oro ed argento per un valore in fase di accertamento, è stata recuperata.

