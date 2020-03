Omicidio di mafia a Siracusa, due indagati dopo 18 anni

Due indagati, dopo 18 anni, per un omicidio avvenuto a Siracusa nel settembre 2002. La procura di Catania ha emesso due avvisi di conclusione indagini nei confronti di Pasqualino Mazzarella e Vito Fiorino, entrambi siracusani, con precedenti penali.

Sono stati i collaboratori di giustizia a rivelare i dettagli sul delitto in cui perse la vita Gaetano Zappulla, siracusano, ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in una sala giochi in piazza Adda, nel cuore di Siracusa. La vittima, poco prima di quella spedizione punitiva, era stata arrestata poichè accusata a sua volta dell’assassinio di Gaetano Steven Barbieri, freddato nei primi di luglio in via Immordini, durante una partita a calcio balilla.

Il Riesame, qualche giorno dopo, dispose la scarcerazione di Zappulla, ucciso però il mese successivo. Mazzarella, indicato come uno degli esponenti del clan mafioso Bottaro-Attanasio, è stato recentemente condannato in Appello all’ergastolo per l’omicidio di Liberante Romano, legato a un regolamento di conti all’interno della cosca. L’udienza preliminare è stata fissata per il 22 maggio e in quell'occasione il gup del tribunale di Siracusa Simona Ragazzi deciderà se rinviare a giudizio i due indagati.

© Riproduzione riservata