Controlli sul territorio a Siracusa: 3 denunce e oltre 2mila euro di multe

Serrati i controlli di ieri a Siracusa. I carabinieri hanno passato al setaccio 95 veicoli e 108 persone riscontrando diverse infrazioni al codice della strada ed elevando multe per circa 2.175 euro. Contestati anche fermi amministrativi dei mezzi e decurtazione di punti patente.

Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Sono stati inoltre denunciati: un 18enne siracusano incensurato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; una donna 35enne di origini rumene, trovata alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico al di sopra del limite consentito; un siracusano responsabile di aver rubato due cellulari da un negozio.

Nell’ambito dello stesso servizio sono stati segnalati come assuntori 7 persone trovate in possesso di modiche quantità di marijuana per un peso complessivo di circa 6,30 grammi.

