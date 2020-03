Incidente a Siracusa, l'auto si schianta contro il guard rail e cappotta: ferite 2 ragazze

Tragedia sfiorata sull’autostrada Catania – Siracusa. Intorno alle 21,30 di sabato un’automobile con due persone a bordo si è cappottata 500 metri prima dell’uscita sud in direzione per Siracusa.

Ferite due ragazze, L.A. di 18 anni, e A.V. di 23 anni che sono state trasportate all’ospedale Umberto I di Siracusa con lesioni varie e, per una, trauma facciale. Mentre percorrevano l’autostrada, la conducente, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il guard rail finendo ribaltata.

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e sanitari del 118.

© Riproduzione riservata