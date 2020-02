Droga, armi e pornografia: latitante arrestato a Lentini

È stato arrestato a Lentini il 24enne Devis Loritto, destinatario di una richiesta d'arresto provvisorio a scopo di estradizione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, pornografia minorile sotto i 16 anni, detenzione abusiva di armi, riciclaggio di denaro, estorsione e guida senza patente. Ad eseguire l'arresto gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Lentini.

Gli investigatori hanno notato all’interno di un ristorante di Lentini alcune persone che parlavano con accento tedesco. Tra questi un giovane che è stato riconosciuto per Loritto che si trovava con la compagna. La coppia, secondo quanto riferito dalla polizia "vedendosi osservata, ha indossato i giubbotti per uscire dal locale ma è stata bloccata dagli agenti. Alla richiesta di esibire i documenti di identità, Loritto ha tentato invano di trarre in inganno i poliziotti, fornendo il passaporto di una terza persona. Trasferito in commissariato ha poi confessato la sua identità.

