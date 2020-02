Floridia, perseguita la ex dopo la fine della relazione: arrestato

Perseguitava e minacciava l'ex compagna dopo la fine della loro relazione. D.M.G., 38 anni residente a Floridia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di atti persecutori. Ad eseguire l'ordinanza i carabinieri della Stazione di Cassibile, della Compagnia di Siracusa, su disposizione del sostituto procuratore Stefano Priolo, che dirige l’indagine, coordinata dal procuratore capo della Repubblica Sabrina Gambino.

Come emerso dalle indagini, l'uomo dal mese di novembre scorso non faceva che perseguitare l'ex compagna provocandole un grave stato di ansia e paura per la propria incolumità fisica.

