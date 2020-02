Salta sulle macchine in sosta e ne danneggia 4, denunciato un giovane ad Avola

Durante i festeggiamenti per il Carnevale Avolese 2020 un ragazzo è stato fermato da militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Siracusa perchè sorpreso a saltare sulle macchine in sosta, emulando alcuni folli video che girano in questi giorni sul web.

Si tratta di un avolese, da poco maggiorenne che in quel momento era mascherato. A beccarlo un finanziere che, libero dal servizio, stava tornando a casa.

Il militare ha iniziato ad inseguirlo finché non è riuscito a fermarlo definitivamente. Il giovane è stato così condotto presso il commissariato di Polizia, dove si è proceduto alla sua identificazione e alla denuncia a piede libero. Nella sua corsa, ha danneggiato 4 veicoli.

