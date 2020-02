Scoperto a Carlentini un garage di moto d'epoca rubate, una denuncia

I carabinieri di Carlentini, con l’ausilio dei colleghi di Scordia, hanno scoperto un deposito di moto d'epoca rubate. Un uomo, residente nel comune calatino, è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio.

Le indagini sono partite dalla denuncia per il furto di una moto storica rubata. I militari sono così riusciti a risalire al garage che l'uomo utilizzava come officina, dove i mezzi venivano smontati per poi rimettere in vendita i pezzi di ricambio ricavati.

Durante la perquisizione, sono stati trovati diverse parti meccaniche, telai con matricola parzialmente abrasa che l'uomo avrebbe lavorato e rimesso in vendita online o presso i mercatini per lo scambio di materiale d'interesse storico.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sono state avviate le necessarie verifiche per risalire ai legittimi proprietari.

