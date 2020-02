Ucciso dopo una lite ad Avola, due fratello rinviati a giudizio

Il gup del Tribunale di Siracusa ha rinviato a giudizio due fratelli di Avola, Salvatore e Corrado Caruso, 25 e 22 anni, accusati dell’omicidio di Andrea Pace, 25 anni, avvenuto nel giugno scorso.

Secondo la Procura di Siracusa, i due avrebbero litigato con la vittima in un locale e dopo qualche ora lo avrebbero atteso davanti a casa. Pace fu ucciso con quattro colpi di pistola sparati da breve distanza. L'omicidio avvenne sotto la sua abitazione, in via Neghelli, ad Avola, nella notte.

© Riproduzione riservata