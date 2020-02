Auto e moto senza revisioni e assicurazioni, le sanzioni a Siracusa

Mancata revisione dei veicoli, mancata assicurazione degli stessi e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter. Queste le infrazioni maggiori rilevate ieri dai carabinieri di Siracusa durante i controlli sul territorio. È stato comminato un fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente.

Inoltre, sono stati segnalati alla Autorità Amministrativa competente, quali assuntori 6 soggetti trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana per un peso complessivo di circa 5,50 grammi e denunciati 6 soggetti di cui due siracusani di 20 e 40 anni, per guida in stato di ebrezza alcolica, in quanto sorpresi alla guida delle rispettive autovetture con tasso alcolemico rispettivamente pari a 2,39 g/l e a 2,17 g/l., un 19enne perché trovato in possesso di 9 dosi di marijuana, per un totale di 9 grammi e relativo materiale atto al confezionamento.

Denunciato, poi, un uomo di 45 anni, disoccupato, in quanto responsabile di aver danneggiato con calci e col lancio di una pietra il deflettore della portiera posteriore di un’autovettura Volkswagen parcheggiata lungo le vie cittadine, una donna di 50 anni per furto aggravato di energia elettrica poiché mediante l’installazione sul contatore di un magnete, determinava un rilevamento inferiore del 20% del consumo reale ed infine un cittadino srilankese di 40 anni, quale responsabile di furto di un telefono cellulare perpetrato all’interno di un supermercato cittadino.

