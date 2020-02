Droga in casa, due arresti a Siracusa

Droga nascosta in due abitazioni a Siracusa. A fare la scoperta gli agenti della squadra mobile di Siracusa che hanno arrestato Pasqualino Daidone, 51 anni, di Siracusa e Giuseppe Noto, 28 anni, anche lui siracusano.

Secondo gli investigatori Daidone avrebbe trasformato la sua abitazione in una centrale per la produzione e lo spaccio di droga. I poliziotti, in collaborazione con le unità cinofile della questura di Catania, hanno sequestrato 66 ovuli e un panetto di hashish di 906 grammi, due buste di marijuana di un chilo e 298 grammi, tre involucri di cocaina di 37,50 grammi. Trovati 4 coltelli a serramanico intrisi di hashish, 4 bilancini elettronici, materiale per la cottura della cocaina e 39 cartucce ricaricate calibro 9.

Presso l'abitazione di Di Noto sono stati sequestrati 600 grammi di marijuana e 74 grammi di cocaina.

