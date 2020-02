Furto d'energia elettrica, arrestato 40enne a Priolo Gargallo

Rubava luce pubblica e per questo un 40enne di origine pugliese ma d’adozione priolese, Giuseppe Rasizzi Scalora è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo.

I militari, in collaborazione con il personale tecnico dell’Enel, hanno effettuato specifiche verifiche ad alcuni casali ed abitazioni private. Nel corso dei controlli è stato scoperto che il 40enne utilizzava la linea elettrica pubblica per illuminare la propria abitazione; il misuratore di corrente manomesso è stato oggetto di specifico controllo da parte dei tecnici dell’Enel per specifiche verifiche tecniche e stima del danno.

L’uomo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

