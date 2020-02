Floridia, droga nascosta in lampadine e accendini: un arresto

Aveva accuratamente nascosto dosi di droga nelle lampadine e nei accendini che aveva in casa. Vincenzo Bramante, disoccupato 33enne pregiudicato, è stato arrestato ieri dai carabinieri di Floridia.

La riserva è stata rinvenuta dai militari nel corso di una perquisizione domiciliare. In casa, abilmente nascoste dentro un accendino a gas, modello clipper, sono state scovate 5 dosi di cocaina, del peso complessivo di 1,25 grammi. In una lampadina invece è stato trovato un pezzo unico cocaina di 25 grammi e un 230 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Inoltre, al pusher, sono stati sequestrati anche uno scanner per la rilevazione di frequenze emesse da microspie e una microtelecamera trovata all'esterno dell'appartamento e utilizzata per monitorare l’eventuale presenza di persone davanti alla porta.

L’arrestato è stato trasferito presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa.

