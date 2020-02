Incidente tra Cassibile e Siracusa, una moto si scontra con 2 auto: morto un 40enne

Nuova tragedia sulle strade in Sicilia. Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in contrada Santa Teresa Longarini, tra Cassibile e Siracusa. A perdere la vita un 40enne, Massimo Saccuzzo, che era alla guida di un ciclomotore. L'uomo si sarebbe scontrato con due vetture.

A prestare i primi soccorsi è stato un medico fuori servizio del 118 che ha effettuato i primi tentativi di rianimazione in attesa dell’intervento dell’ambulanza ma per il 40enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche il personale di Anas che ha lavorato per sbloccare il traffico sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, la polizia municipale e il medico legale. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta.

