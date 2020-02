Contrabbando di sigarette, consegnate alle Riserva di Siracusa natanti di trafficanti

I finanzieri della Sezione Operativa Navale hanno consegnato all’Area Marina Protetta del Plemmirio due unità da diporto, sequestrate nel novembre del 2019 nell’ambito di un’imponente operazione di polizia e affidate in custodia, con facoltà d’uso, al Parco da parte della procura della Repubblica di Siracusa.

I natanti, di lunghezza 8,10 metri ed equipaggiati con motore fuoribordo da 40 cavalli, sono stati intercettati nelle acque territoriali con a bordo un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri.

L’affidamento dei natanti per attività volte alla tutela dell’ambiente marino è frutto della sinergia tra Guardia di finanza e Area marina protetta che, in quanto ente pubblico non economico, rientra nelle previsioni di legge dettate per l’affidamento dei beni sequestrati nel corso di operazioni finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati. AGI

