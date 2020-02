Camion spezza i fili dell'alta tensione, autista ustionato e treni in tilt nel Siracusano

Un incidente si è verificato intorno alle 13,30 in prossimità del passaggio a livello di Marina di Priolo. Secondo una prima ricostruzione, un grosso camion ha spezzato i fili dell’alta tensione e il conducente del camion, di 45 anni, è rimasto ustionato dopo avere provato a liberare il mezzo dai cavi.

Ha rimediato una ferita a una delle mani ed è stato necessario il trasferimento in ospedale, al Cannizzaro di Catania. L’incidente ha paralizzato il traffico ferroviario da e per Siracusa. I tecnici delle Ferrovie hanno lavorato per riparare il danno ed il problema è stato risolto. Sull'accaduto sono al lavoro gli agenti del commissariato di polizia di Priolo, la Polizia ferroviaria e i carabinieri. Avviata una indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

