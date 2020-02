Controlli sulle strade nel Siracusano, elevate sanzioni per 15 mila euro

Controlli intensificati nello scorso week end da parte dei carabinieri di Noto. Nell’ambito del contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, i militari delle Stazioni di Cassaro, Pachino e Canicattini Bagni hanno sottoposto a perquisizione personale 3 uomini, trovandoli in possesso di marijuana detenuta per uso personale. I tre, di età compresa tra i 20 ed i 26 anni, sono stati segnalati in via amministrativa alla Prefettura.

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria due uomini sorpresi alla guida dei loro rispettivi autoveicoli in stato di ebbrezza alcolica.

Un 37enne, residente ad Avola, è stato controllato alla guida di una autovettura pur non avendo mai conseguito la patente di guida: è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché, nell’ultimo biennio, era stato già sanzionato per la medesima violazione.

Dieci, infine, sono state infine le violazioni amministrative al codice della strada contestate ad altrettanti automobilisti. Le sanzioni, di importo complessivo pari a circa 15.000 euro, vanno dalla guida senza patente all’omessa revisione obbligatoria.

