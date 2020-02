Reddito di cittadinanza, picchia la compagna e le ruba la card: lei lo denuncia

Arrestato per maltrattamenti in famiglia, ma anche per estorsione e minacce a pubblico ufficiale. Nel mirino degli agenti del commissariato di Avola è finito un giovane di 28 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine.

L'accusa è di continue minacce, offese e vessazioni nei confronti della convivente. In particolare si sarebbe impossessato della card con il reddito di cittadinanza intestato alla donna, rendendosi responsabile del reato di estorsione.

La vittima si è recata in commissariato per denunciare il compagno che l’ha raggiunta negli uffici della polizia tentando di dissuaderla, minacciando anche i poliziotti.

