Alimenti in cattivo stato di conservazione in un ristorante, sequestro a Ortigia

Alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità, venduti in un ristorante situato in Corso Umberto a Ortigia. Questo quanto rivenuto dai militari della Stazione Carabinieri di Ortigia, inseme al personale di polizia Municipale e dell’A.S.P. – Ufficio Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) di Siracusa.

In particolare all'interno del ristorante sono stati sequestrati 22 kg di prodotti alimentari di diversa tipologia. Il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa e multato per un totale di 700 euro, sia per la mancata esposizione al pubblico della segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) sia per la diffusione musicale senza autorizzazione.

