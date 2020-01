Siracusa, nascondono nel furgone due scooter rubati: 3 arresti

I lentinesi Biagio Lo Faro Biagio di 33 anni, Shasa Antony Bosco di 29 anni e Salvatore Modica di 20 anni sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato.

Alle ore 22,50 circa è giunta in sala operativa, da parte del proprietario di un esercizio commerciale in via Augusta, la segnalazione di tre giovani che avevano tentato di sollevare la saracinesca del negozio e si erano subito allontanati a bordo di un furgone bianco.

Gli agenti hanno intercettato e bloccato il furgone, con a bordo i tre, in viale Scala Greca e, a seguito di perquisizione del mezzo, hanno trovato al suo interno due ciclomotori, Aprilia Scarabeo 50 e Vespa Piaggio 50, risultati rubati.

I due mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari. I tre arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Cavadonna.

