Questura di Siracusa, apertura dei nuovi locali dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Domani mattina saranno fruibili agli utenti i nuovi locali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura, al piano terra, accanto l’ingresso principale di viale Scala Greca. L’Urp sarà aperto tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì ed il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15 alle 17.

L’Ufficio, che completa il servizio reso all’utenza tramite il sito web della Questura di Siracusa, fornirà informazioni riguardo i servizi assicurati dalle varie Divisioni ed Uffici della Questura ed indirizzerà l’utenza per ottimizzare le attività di istituto e semplificare ed agevolare le richieste dei cittadini.

In particolare l’URP costituirà il nuovo front-office con l’utenza che giornalmente si reca in Questura e si occuperà di fornire informazioni ed apposita modulistica per il rilascio di passaporti e porto di armi, di ricevere le richieste per il Servizio alloggiati WEB (nei giorni dispari), di fornire informazioni su preavvisi di pubblica manifestazione e di fornire la modulistica ed informazioni sugli aggiornamenti degli archivi di polizia, accesso agli atti amministrativi e cessione fabbricati (ogni qual volta si ceda la disponibilità di un immobile a terzi senza la formale trascrizione negli appositi registri).

Gli uffici saranno raggiungibili telefonicamente al numero 0931495236. Gli utenti potranno sempre continuare a scrivere per ulteriori informazioni sull’apposita piattaforma presente nella pagina WEB della Polizia di Stato all’indirizzo: https://www.poliziadistato.it nella sezione “scrivici”.

