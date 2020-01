Controlli sul territorio ad Augusta, scattano multe e denunce

Week end di controlli da parte dei carabinieri di Augusta. Le operazioni si sono concentrate sulla circolazione stradale, in particolare contro la guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Un uomo è stato sanzionato per guida in stato d'ebbrezza per cui il codice prevede una multa da 532 a 2127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Cinque persone invece sono state segnalate, alla Prefettura di Siracusa perché trovate in possesso di alcune quantità di sostanze stupefacenti. Nel complesso sono stati sequestrati 2 grammi di cocaina e 7 di marijuana.

Nel corso del fine settimana sono stati controllati oltre 67 veicoli e in totale 95 persone ai quali sono state elevate multe per diversi casi di mancata copertura assicurativa con il relativo sequestro dei mezzi, mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo di dispositivi telefonici durante la guida, guida senza patente perché mai conseguita. Complessivamente sono stati sottratti oltre 26 punti e ritirati 2 documenti di circolazione/patenti.

