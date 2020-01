Siracusa, armi e droga in via Algeri: scattano due arresti e una denuncia

Blitz antidroga in una delle piazze dello spaccio di Siracusa. Agenti della squadra mobile e delle volanti, insieme ad alcune unità cinofile della questura di Catania, hanno arrestato Rosa Montalto, 47 anni, Angelo Giardina Angelo, 19 anni, e denunciato a piede libero un 21enne, procedendo al sequestro di ingenti quantitativi di droga.

I poliziotti nel corso di un controllo in uno stabile di via Algeri avevano trovato 650 grammi di marijuana. A casa della Montalto c'erano oltre 220 grammi di cocaina e 19 cartucce calibro 22. Inoltre, nell’abitazione di Giardina sono stati sequestrati 84 grammi di marijuana, 6 grammi di hashish, vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e 305 euro in contanti.

Su disposizione del pm, Giardina è stato sottoposto agli arresti domiciliari e Montalto condotta in carcere. Infine, a seguito di un’ultima perquisizione domiciliare, in un’abitazione nella zona di via Algeri, gli investigatori della Mobile hanno rinvenuto 15 grammi di marijuana e denunciato un ventenne per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

