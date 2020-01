Vigile urbano fotografa auto dei colleghi in doppia fila e pubblica su Facebook

Un vigili urbano di Siracusa, indignato per il comportamento dei colleghi, decide di fotografare l'auto della polizia municipale in doppia fila, in corso Umberto, e postare tutto sulla sua pagina Facebook.

“Faccio il vigile sono un ispettore capo e poi multiamo gli altri? Facciamo mea culpa” ha scritto. La foto ha immediatamente catalizzato l'attenzione di migliaia di cittadini che hanno commentato.

Intanto, per contrastare gli automobilisti indisciplinati, il Comune di Siracusa ha approvato l’impegno di spesa pari a 25 mila euro per l’acquisto di un nuovo Telelaser per la Polizia Municipale e un secondo Street control.

Il telelaser è stato usato in città soprattutto in contrada Targia, dopo un incidente mortale in cui perse la vita il giovane motociclista, Gianluca Ruvioli.

© Riproduzione riservata