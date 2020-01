Lentini, incendia un cassone dei rifiuti: denunciato

Un uomo, R.M., di 47 anni, è stato denunciato dagli agenti del commissariato di polizia di Lentini dopo che ieri pomeriggio aveva appiccato il fuoco ad un cassone dei rifiuti.

L'uomo ha incendiato, in Largo Quintino Sella, un cassone carrabile in metallo, di proprietà della ditta IGM del Comune di Lentini, incaricata del servizio per la raccolta dei rifiuti.

Dopo le indagini, gli uomini del Commissariato, grazie anche alla visione delle immagini di un sistema di video sorveglianza, hanno individuato l’autore dell’incendio e lo hanno denunciato per i reati di incendio doloso e inquinamento ambientale.

