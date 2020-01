Maltempo, una barca finisce sugli scogli a Siracusa: salvato un diportista

Un diportista di 53 anni è finito con la sua barca sugli scogli, sul litorale di Siracusa, a causa di una mareggiata ed è stato salvato dai vigili del fuoco.

E’ accaduto questa notte, poco prima delle 4, nelle acque di contrada Faro Carrozziere, alla periferia Sud della città, dove si sono recati i pompieri, che, equipaggiati per il soccorso acquatico, hanno raggiunto la vittima, in balia della paura e del freddo. Era stato lo stesso diportista a lanciare l’allarme quando ha capito che non governava più l’imbarcazione, anda poi a urtare la scogliera, proprio davanti a un ristorante.

L’uomo ha chiesto soccorso alla Capitaneria di porto, poi la segnalazione è stata girata al comando provinciale dei vigili del fuoco. Il 53enne, dopo essere stato portato a riva, è stato caricato su un’ambulanza per il trasferimento in ospedale.

