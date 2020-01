Natale solidale, da Augusta in Albania in aiuto dei terremotati

Sono partiti in fuoristrada in aiuto dei terremotati in Albania. Hanno trascorso così il Natale Andrea Lombardo e Giuseppe Castrovinci, due volontari della Misericordia di Augusta.

Terremoto in Albania, crolli e macerie: le foto da Thumana e Durazzo Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2:54 ora locale (le 3:54 in Italia) la costa settentrionale dell’Albania nei pressi di Durazzo Cresce il bilancio delle vittime Secondo le ultime stime il numero dei morti è salito a 18 12 persone hanno perso la vita a Durazzo, 5 nel villaggio di Thumana ad una ventina di chilometri da Tirana e una a Kurbin 50 chilometri a nord della capitale La scossa, con epicentro tra Shijak e Durazzo, è stata sentita fino alla capitale Tirana Proseguono intanto le operazioni di soccorso sia a Durazzo sia a Thumana Uno dei luoghi più devastati è Thumana I soccorritori stanno scavando tra le macerie Si pensa che sotto le macerie ci possano essere almeno tre persone ancora intrappolate L’area è stata isolata dalla polizia, mentre alcune ruspe rimuovono i detriti più grandi sull’altro lato della palazzina

Partiti il 21 dicembre carichi di coperte, beni di prima necessità e giocattoli, si sono uniti ad altri tre volontari di Catania e di Marineo per portare aiuti ma anche spensieratezza alle popolazioni colpite dal sisma dello scorso novembre.

