Incendio per i "botti" di Capodanno a Siracusa, due auto distrutte

Lo scoppio dei petardi, per salutare l’ingresso del 2020, ha scatenato un incendio a Siracusa che ha distrutto due auto. Il rogo si è verificato in viale Santa Panagia, nella zona Nord del capoluogo.

Da una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, che sono intervenuti dopo numerose telefonate di segnalazione, i botti sono esplosi a ridosso di una pianta, in prossimità delle due auto. I residenti hanno temuto che l’incendio potesse attaccare le altre macchine o le stesse palazzine, ma i pompieri hanno evitato il peggio.

Incendi anche a Catania, dove i vigili del fuoco sono intervenuti, a causa di botti e fuochi d'artificio, per domare le fiamme divampate in tre abitazioni. In totale, sono stati 42 gli interventi in Sicilia.

