Controlli nel Siracusano, verifiche su 300 auto: 19 mila euro di multe

I carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa nei giorni del Natale stanno impegnando numerose pattuglie, con l’impiego di militari delle Stazioni e Tenenze per vigilare le aree urbane e cittadine di tutta la provincia. Sottoposti a vigilanza aree e luoghi connotati da un significativo afflusso di persone come i capolinea degli autobus e le stazioni ferroviarie, nonchè alberghi e strutture ricettive, con particolare attenzione anche a tutte le zone dove sono ubicate chiese, santuari, cimiteri, luoghi simbolo della cristianità, banche, esercizi e centri commerciali, senza tralasciare i servizi per la prevenzione dei furti in appartamento, di autovetture e motocicli, delle truffe, della violenza di genere e dei reati in materia di stupefacenti.

Nell’ambito della circolazione stradale sono stati controllati oltre 300 veicoli e circa 420 persone ed elevate contravvenzioni per oltre 19 mila euro. Fra le violazioni riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, da cui ne è derivato il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente e la guida in stato di ebbrezza. Segnalati, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 15 persone trovate in possesso di modica quantità di cocaina, hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 15 grammi.

