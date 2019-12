Siracusa, nascondeva 300 chili di "botti" illegali: scattano denuncia e sequestro

Nascondeva illegalmente in un immobile in lamiera in via Immordini a Siracusa 300 chili di botti. Il proprietario è stato denunciato e il materiale è stato sequestrato dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa, coordinati dal dirigente Gabriele Presti, insieme a personale delle Volanti e ad unità cinofile della Polizia di Stato di Catania

Nel corso dell’operazione di polizia è stato trovato anche un motociclo rubato, ed è stato denunciato un siracusano di 35 anni per ricettazione. Decisivo il fiuto del cane poliziotto «Ultimo» che ha scovato 31 scatoloni con i fuochi d’artificio detenuti senza licenza e in un luogo assolutamente non idoneo e sicuro.

© Riproduzione riservata