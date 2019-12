Rapinano farmacia a Lentini, arrestati un minorenne e un 22 enne

Gli agenti del commissariato di Lentini hanno arrestato due giovani, Andrea Finocchio, 22 anni, e un sedicenne che avevano appena rapinato una farmacia in via Garibaldi, a Lentini. Con i volti travisati e armati di pistola, hanno portato via la cassettiera del registratore di cassa contenente 50 euro in monete.

Gli agenti hanno raccolto le descrizioni dei rapinatori e li hanno individuati poco distanti dalla farmacia. Addosso avevano ancora un sacchetto con il bottino. All’interno di un’abitazione abbandonata, poco distante dal luogo della rapina, è stata trovata la cassettiera del registratore di cassa. Il sedicenne è stato trasferito al centro di prima accoglienza per i minorenni di Catania, Finocchio è stato condotto nel carcere di Siracusa.

© Riproduzione riservata