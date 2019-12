Minaccia e picchia la sorella e la madre: arrestato disoccupato di Floridia

Picchia e minaccia di morte la sorella e l'anziana madre. I carabinieri hanno arrestato Salvatore Bosco, disoccupato di 43 anni di Floridia, in provincia di Siracusa, con l'accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Le due donne, che si erano chiuse in stanza per evitare conseguenze peggiori, hanno chiesto soccorso ai carabinieri, arrivati in tempo nell’appartamento delle vittime. Alla base del comportamento violento dell’uomo, che secondo le forze dell’ordine si protraeva da tempo, le richieste di denaro alle due donne.

Proprio per questo Bosco avrebbe più volte distrutto mobili e arredi mettendo a soqquadro la casa e spaventando le due donne.

© Riproduzione riservata