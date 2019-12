Siracusa, viola più volte gli arresti domiciliari: 21enne in carcere

Fugge più volte dagli arresti domiciliari ma viene "beccato" dalla polizia. Nella serata di ieri, Davide Alfonso, 21 anni, per decisione del tribunale di Siracusa, è finito in manette e trasferito in carcere. Denunciato invece un 48enne siracusano per porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Nel corso dei controlli sul territorio, gli agenti delle Volanti, in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno eseguito, nell’ambito dell’operazione “Trinacria”, hanno identificato 40 persone, controllato 24 veicoli, elevato 6 sanzioni amministrative, sequestrato 2 mezzi e controllato 4 persone sottoposte ad obblighi.

© Riproduzione riservata