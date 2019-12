Droga, spaccio di cocaina e crack a Siracusa: un arresto

Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siracusa hanno arrestato Marco Fiorentino, disoccupato di 46 anni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sequestrati 80 grammi di cocaina, 180 di marijuana ed una decina di grammi di crack.

Erano nella sua abitazione, in una cassetta metallica, confezionati in centinaia di dosi pronte evidentemente per essere vendute. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Cavadonna.

