Nuovi incendi di autovetture a Siracusa. Sono tre i mezzi andati a fuoco. Il primo intervento dei vigili del fuoco e degli agenti delle Volanti alle ore 9.15 di ieri.

In via Filisto sono andate a fuoco una Ford Fiesta e una Toyota Corolla.

L'altro incendio, all'1.30 di questa notte: gli agenti sono intervenuti in via Nizza per il rogo di una Mercedes. Anche in questo caso, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, indagini in corso.

