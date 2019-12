Paura ad Avola, un incedio distrugge due auto e minaccia le abitazioni

Scoppiato ad Avola nella notte un incendio in cui sono andate distrutte due auto. Le fiamme sono divampate intorno alle 2,30 e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Noto per sedare le fiamme ed evitare che arrivassero a lambire le abitazioni vicine.

Nel rogo sono andate distrutte una Audi A4 ed una Fiat 500 ma non è stato ancora possibile capire da quali dei due veicoli hanno avuto origine le fiamme. Sono in corso le indagini ma non si esclude la matrice dolosa.

