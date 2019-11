Rosolini, investiti mentre attraversano la strada: muore 79enne, grave il cognato

Tragedia a Rosolini. Una donna di 79 anni è stata investita ieri sera mentre attraversava la strada ed è deceduta la scorsa notte.

Giovanna Gerratana si trovava insieme al cognato in via Sant'Alessandra e stava attraversando la strada quando un'auto li ha falciati. Sul posto l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale Maggiore di Modica, dove è deceduta nel corso della notte e l'uomo, commerciante, all'ospedale Di Maria di Avola: è in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri che hanno eseguiti i rilievi del caso.

