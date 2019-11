Un uomo è stato denunciato a Siracusa per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Gli agenti erano intervenuti in via Algeri presso l’abitazione di una donna che, nel corso della notte, aveva allertato la polizia per aver subito minacce dal proprio convivente.

Dopo una perquisizione, effettuata anche a casa del padre dell’uomo, sono stati trovati un coltello di genere vietato ed una pistola a salve con relative cartucce.

