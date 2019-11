Controllo del territorio a Siracusa: sequestrati 2 veicoli, 6 sanzioni amministrative

Continuano i controlli del territorio a Siracusa. Ieri mattina, nell’ambito del progetto “Trinacria”, gli agenti delle Volanti, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio e hanno identificato 81 persone, controllato 979 mezzi (con e senza strumenti elettronici), sequestrato 2 veicoli ed elevato 6 sanzioni amministrative.

Quindici persone sono state sottoposte a limitazioni della libertà personale. Gli agenti hanno denunciato due uomini per aver violato le misure limitative della libertà personale cui sono sottoposti, ed un cinquantunenne siracusano per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Infine, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Catania, nei confronti di Daniele Fazio di 32 anni, già destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari.

