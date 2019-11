Traffico bloccato sull'autostrada Catania-Siracusa a causa di un furgone in fiamme sulla rampa di svincolo ‘Lentini’ in direzione della 114 per il comune aretuseo.

Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza.

