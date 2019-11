Siracusa, controlli nelle sale giochi: sanzioni per 10 mila euro

Vasto servizio di controllo dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa per verificare il rispetto delle norme in materia di giochi. Sono stati ispezionati numerosi centri di raccolta scommesse su rete fisica.

In tale ambito, i Carabinieri della Stazione di Cassibile hanno in particolare rilevato la presenza all’interno di alcuni locali di un computer destinato a forme di gioco non rispondente alle caratteristiche previste dalla vigente normativa.

Per questo motivo il pc è stato sequestrato e al gestore del locale è stata elevata una sanzione di 10 mila euro.

